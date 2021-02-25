Ереван, , 11:39 — REGNUM Заявление Генштаба ВС Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и действующего правительства республики является «попыткой военного переворота». Об этом 25 февраля сообщил глава армянского правительства на своей странице в соцсети Facebook.

«Считаю заявление генерального штаба как попытку военного переворота», — говорится в сообщении Пашиняна.

Также он обратился с призывом к своим сторонникам выйти на площадь Республики в Ереване «прямо сейчас» и пообещал в скором времени выти в прямой эфир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генштаб вооруженных сил (ВС) Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

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