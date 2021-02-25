Ереван, , 11:32 — REGNUM Генеральный штаб вооруженных сил (ВС) Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 25 февраля говорится в заявление Генштаба армянских ВС.

«Генеральный штаб вооруженных сил РА выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил РА по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах», — приводит текст заявления агентство News.am.

Также в заявлении указывается, что, как считает Генштаб ВС Армении, после данного события Пашинян и действующее правительство Армении «не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

Кроме того, отмечается, что ВС Армении в течение долгого времени «терпеливо выносили «нападки», которые были направлены на дискредитацию армии республики действующей властью «однако все имеет свои пределы». При этом отмечается, что армянские ВС «с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага».

«В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (Нагорно-Карабахская Республика — ред.). Армия всегда была с народом, как и народ с армией!», — заключается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна подписал указ об освобождении Тиграна Хачатряна от должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении.