Москва, , 11:22 — REGNUM Решение правозащитной организации Amnesty International, согласно которому осуждённый в России блогер Алексей Навальный больше не считается «узником совести», вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 25 февраля в социальной сети Facebook.

«Почему Запад абсолютно не волнует права Джулиана Асанжа, которого уже многие месяцы содержат в тюрьме Лондона после истечения срока его заключения! Я представляю, какой огромный шум подняло бы руководство Западных стран, если с Навальным поступили бы также как и с Асанжем!», — пишет George G.

Многие пользователи отметили, что не все западные правозащитные организации потеряли совесть. Они рады, что Amnesty International приняли во внимание факты, выставляющие блогера-уголовника в неприглядном свете.

«Ну, слава Богу — не все ещё продались», — считает Margarita S.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Навального банально «слили». По их мнению, он потерял ценность, но часть своего участия в сценарии «давления» на Россию он всё-таки выполнил.

«Скорее всего, Алексея масштабно попользовали в последний раз. Ну, хоть какие-то инвестиции отбили..», — поделилась Katia G.

Другие пользователи напомнили, что в биографии осуждённого блогера есть и другие «нелицеприятные факты», которые стоило бы вынести на свет.

«Русский Марш, к созданию которого он руку приложил, не считается пропагандой нацизма? Почему никто в этом не видит ничего криминального?», — задаётся вопросом Вера Е.

Напомним, 23 февраля канадско-американский журналист, автор издания Nation Аарон Мате опубликовал в Twitter скриншот письма, в котором правозащитная организация Amnesty International сообщила, что больше не считает осуждённого в России блогера Алексея Навального «узником совести».