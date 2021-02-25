Челябинск, 25 февраля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Челябинской области продлено ограничение движения по региональным трассам. Об этом сообщает областной миндортранс.

74.mchs.gov.ru Заснеженная трасса. Челябинская область

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Сейчас оно действует до 18:00 25 февраля и касается таких районов, как Брединский, Кизильский, Варненский, Карталинский, Пластовский, Троицкий, Чесменский, Агаповский, Верхнеуральский, Октябрьский и Нагайбакский и Октябрьский. При этом ограничения могут снимать раньше срока по мере расчистки дорог от снега.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по ряду дорог ограничено с 23 февраля. Причиной стала метель.