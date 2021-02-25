Калуга, , 11:20 — REGNUM В Калужской области в настоящее время среди учителей зафиксировано 44 случая заболевания COVID-19, сообщает 25 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

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Новой коронавирусной инфекцией заразились четыре учащихся, в связи с чем три класса переведены на дистанционное обучение. Кроме того, козельская общеобразовательная школа № 4 и один класс в калужском лицее № 36 переведены на дистанционное обучение из-за вспышки гриппа и простуды в учебных заведениях.

По данным областного оперштаба, охват тестированием составляет 233,4 на 100 тысяч населения. С начала пандемии новой коронавирусной инфекции обследовано 468 тыс. 742 человека.

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