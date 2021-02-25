Москва, 25 февраля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Борьба с бедностью и нищетой должна стать центральной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

«Не эта ли тема должна стать главной в Послании президента? А не образцовая борьба с ковидом, передовые вакцины и новые виды вооружений. Не с этой ли бедой надо бороться «Единой России», вынеся её на свои знамёна и одновременно вычищая из своих рядов и управленческой верхушки тех, кто ест в три горла, как перед концом света, обеспечивая своё потомство на много поколений вперёд? Как это и делает Коммунистическая партия Китая», — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

По его мнению, без этого никак бедность не побороть, потому что сильные и наглые забирают у слабых и сирых.

Парламентарий привел данные, согласно которым за девять месяцев 2020 года число граждан РФ с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,2 млн человек по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составило 19,6 млн человек (13,3% населения страны).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности.