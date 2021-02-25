Путину советуют обратить внимание на борьбу с нищетой
Москва, 25 февраля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Борьба с бедностью и нищетой должна стать центральной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
«Не эта ли тема должна стать главной в Послании президента? А не образцовая борьба с ковидом, передовые вакцины и новые виды вооружений. Не с этой ли бедой надо бороться «Единой России», вынеся её на свои знамёна и одновременно вычищая из своих рядов и управленческой верхушки тех, кто ест в три горла, как перед концом света, обеспечивая своё потомство на много поколений вперёд? Как это и делает Коммунистическая партия Китая», — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.
По его мнению, без этого никак бедность не побороть, потому что сильные и наглые забирают у слабых и сирых.
Парламентарий привел данные, согласно которым за девять месяцев 2020 года число граждан РФ с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,2 млн человек по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составило 19,6 млн человек (13,3% населения страны).
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности.