Петрозаводск, , 10:05 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки подтвердили 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на пять случаев меньше, чем было выявлено сутками ранее. Также за сутки в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода. Об этом 25 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Новые летальные исходы были зарегистрированы в Сортавальской ЦРБ: скончались жительница поселка Партала, 1951 года рождения, и жительница Лахденпохьи, 1948 года рождения. «Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Из числа числа 138 новых носителей 120 человек имеют признаки болезни, из них 31 человек имеет симптомы средней тяжести. Выздоровели за минувшие сутки 189 человек.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 6567,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2862,7 случая, по Северо-Западу — 5054,5», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 40 609 зараженных, из них 36 289 человек выздоровели. Скончались 297 человек.

Помимо этого, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5018 пациентов, в том числе 17 человек были госпитализированы за прошедшие сутки. 119 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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