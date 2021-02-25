Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс назвал в качестве приоритетных направлений работы своего ведомства Китай; новые технологии, персонал ведомства и взаимодействие с комитетами Конгресса по разведке и союзниками, сообщает 24 февраля Foreign Policy.

Такое видение работы ЦРУ Бернс изложил на слушаниях в конгрессе США, где рассматривалась его кандидатура. Как отмечает издание, в случае одобрения кандидатуры Бернса, ведомство ждет переориентация от вопросов борьбы с терроризмом на противостояние великих держав, о чем свидетельствует то, насколько мало внимания было уделено во время слушаний теме противодействия экстремизму.

Вместо этого Бернс сосредоточился на новых угрозах, заявив, что «враждебное, хищническое руководство Китая является нашим самым большим геополитическим испытанием».

По словам Бернса, он будет стремиться расширить штат китаистов и лингвистов ЦРУ для ответа на этот вызов. Он тем не менее отметил, что есть возможности для сотрудничества с Пекином по таким вопросам, как изменение климата и распространение ядерного оружия.

Однако этим стоящие перед США вызовы не заканчиваются.

«Большинство моих седых волос появилось в результате моей службы в России на протяжении многих лет», —отметил Бернс, на протяжении 33 лет работавший на дипломатическом поприще, в том числе на Ближнем Востоке и в качестве посла США в России.

«Хотя Россия во многих отношениях может считаться находящейся в упадке державой, она может быть не менее разрушительной под руководством [Владимира] Путина, чем восходящие державы, такие как Китай», — добавил назначенец.