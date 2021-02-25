Абакан, , 09:28 — REGNUM 2022 год объявлен Годом археологии в Республике Хакасии, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия.

24 февраля состоялось первое заседание организационного комитета. В его состав вошли сотрудники республиканских органов исполнительной власти, представители общественных организаций, научных учреждений и другие.

Участники оргкомитета рассмотрели предложения для включения в план основных мероприятий по проведению Года археологии в Хакасии.

Напомним, ранее глава республики Валентин Коновалов предложил отпраздновать 300-летие экспедиции Даниэля (Даниила) Готлиба Мессершмидта в Сибири объявлением 2022 года Годом археологии в Хакасии.

Власти Хакасии подчёркивают, что эта юбилейная дата «особенно важна» для республики. Первые научные исследования археологических памятников Сибири были организованны именно в Хакасии под руководством Мессершмидта еще в XVIII веке.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной китайской провинции Хэнань археологи обнаружили древние раскрашенные керамические фигурки и керамических лошадей.

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