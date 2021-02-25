Чжэнчжоу, Китай, , 02:09 — REGNUM Археологи обнаружили несколько древних раскрашенных керамических фигурок и керамических лошадей в центральной китайской провинции Хэнань, сообщает агентство Синьхуа.

Реликвии включают в себя более 10 керамических фигурок женщин и керамических лошадей, относящихся ко временам правления династии Западная Хань (202−25 до н.э.). Они были найдены в древних гробницах города Лоян, заявил глава Института культурных реликвий и археологии города Лоян Чжао Сяоцзюнь.

«Впервые мы нашли целые женские фигурки из керамики и целых керамических лошадей династии Западная Хань в Лояне», — заявил Чжао.

Некоторые фигурки изображены в сидячих позах, в то время как некоторые выполнены в стоячей позе. Они были раскрашены в оранжевый, светло-желтый и темно-красный цвета. Находка была сделана в декабре прошлого года