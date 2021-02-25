Ереван, , 09:26 — REGNUM Протестующие в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли несколько улиц города. Об этом 25 февраля сообщает агентство News.am.

Уточняется, что сторонники оппозиционного объединения «Движение по спасению родины» перекрыли несколько улиц столицы Армении своими автомобилями и скандировали: «Армения без Никола!»

Спустя некоторое время участники протестной акции открыли движение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Государственный департамент Соединённых Штатов планирует нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы по содействию правоохранительным органам Армении.