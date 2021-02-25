Барнаул, 25 февраля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин сомневается, что получателям жилищных пособий стоит выдавать продуктовые карточки. Потому, что вместо малоимущих поддержку могут получить те, кто скрывает доходы. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующее предложение Союза потребителей России, он пояснил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

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«Когда-то мы начали в России вводить адресность при социальной поддержке. Но этого не случилось, и до сих пор реально происходит традиционное советское «размазывание» поддержки по разным критериям — дети, жилищные субсидии, льготники, ветераны, инвалиды и прочее и прочее.

А это предложение коллеги Щелища, который когда-то бывал у нас в Барнауле, еще больше запутывает социальную поддержку. А в результате я наблюдаю у себя в ТСЖ: социальную поддержку в виде субсидий ЖКХ получают иногда отнюдь не малоимущие, а просто те, кто получает доход «черным налом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, идею перечислять гражданам, получающим жилищные пособия, средства на продукты питания (в среднем по 3 тыс. рублей на семью) обозначил Союз потребителей в письме Минпромторгу. По словам главы профильной организации Петра Шелища, речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше.