Москва, 25 февраля, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск Минобороны России к государственной военно-строительной компании, которая подконтрольна истцу. С ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» было взыскано более 241 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано ответчиком, передаёт ИА REGNUM.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Министерство обороны РФ

«Взыскать с ФГУП «ГВСУ №14» (ОГРН 1 035 009 568 439) в пользу Минобороны России (ОГРН 1 037 700 255 284) 241 202 426,41 рубля неосновательного обогащения», — отметила судья Лихачева.

Помимо этого, с военного застройщика было взыскано 200 тыс. рублей госпошлины, которые пойдут в доход федерального бюджета. Пока неизвестно, что послужило основанием для обращения в суд, так как полное решение суда ещё не обнародовано.

Напомним, 19 февраля 2021 года министерство обратилось почти с 20 исками на разные суммы к трём строительным компаниям из числа госсобственности. К управлению №14, у которого по стране восемь филиалов, было подано сразу 12 претензий.