Владивосток, , 06:21 — REGNUM Специалисты министерства промышленности и торговли Приморья 24 февраля в ходе рейда изъяли из оборота 465 литров алкогольной продукции, несоответствующей требованиям законодательства. Составлены административные протоколы, нарушителям грозят крупные штрафы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Незаконным алкоголем торговали во Владивостоке в магазине на улице Красного Знамени, 133/2.

«Наши сотрудники обнаружили там и изъяли 465 литров на 225 тысяч рублей. В том числе 120 литров без специальных марок, подтверждающих законность производства и уплату акциза. Сейчас эта продукция помещена на склад временного хранения до решения суда. В отношении индивидуального предпринимателя составлены два административных протокола, ему грозит штраф в сумме около 115 тысяч рублей», — сказал начальник контрольного отдела минпромторга Владимир Домышев.

Как сообщало ИА REGNUM, крупную партию поддельного алкоголя изъяли полицейские в Орле и Орловском районе. По подозрению в незаконном обороте порядка одной тысячи бутылок спиртного задержаны трое мужчин.