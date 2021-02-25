Гонконг, Китай, , 05:32 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже при открытии 25 февраля показали рост котировок акций, которые стремятся отыграть произошедшее накануне падение. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 455 пунктов (1,53%), до значения 30 174.

В частности, акции золотодобывающего предприятия Zijin Mining подорожали на 7,7%, а Китайской нефтегазовой корпорации CNOOC — на 4,7%.

Также на 2,6% выросли акции котирующейся в Гонконге российской компании «Русал».

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 24 февраля выросли на фоне позитивного восприятия выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, а также обнадёживающих результатов испытаний вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день ростом