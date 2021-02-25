Москва, 25 февраля, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Одной из величайших трагедий для России назвал принятие православия на Руси телеведущий Владимир Познер в программе «Церковь. Критика» на YouTube-канале «Серафим».

о. Сергий (Корельский) Рождество в Сосновке. Архангельская область

По мнению журналиста, крестивший Русь князьВладимир поступил неправильно, выбрав именно это направление христианства, а не католицизм. Он отметил, что у других государств не было возможности выбора.

«У других не было возможности выбирать. Лучше бы выбрал католицизм все-таки», — сказал Познер.

Познер не знает, что раскол традиционного христианства («схизма») на католицизм и православие произошёл лишь в 1054 году, а Русь приняла православие («Крещение Руси») в 988 году.

Телеведущий считает, что направления христианской религии по-разному повлияли на страны, в которых они доминировали. Журналист полагает, что самыми развитыми являются протестантские государства, а следом за ними идут католические. При этом в православных странах жизнь якобы устроена хуже всех.

«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — отметил Познер.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2020 года Владимир Познер заявил, что Россия давно имеет комплекс неполноценности перед странами Запада. 8 декабря он назвал этот комплекс одной из причин плохого отношения жителей РФ к терминам «демократия» и «либерализм».