Вильнюс, 25 февраля 2021, 02:04 — REGNUM Вспышка COVID-19 зарегистрирована в доме для престарелых в деревне Лауксаргяй в Таурагском уезде Литвы после вакцинации всех его пациентов. Об этом сообщил национальный центр общественного здравоохранения республики (NVSC) на своем сайте.
Из 15 привитых постояльцев коронавирусная инфекция была выявлена у 14 человек. NVSC начал проверку по факту инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 января из Бельгии в Литву прибыла вторая партия вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Moderna.
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