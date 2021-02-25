Вильнюс, , 02:04 — REGNUM Вспышка COVID-19 зарегистрирована в доме для престарелых в деревне Лауксаргяй в Таурагском уезде Литвы после вакцинации всех его пациентов. Об этом сообщил национальный центр общественного здравоохранения республики (NVSC) на своем сайте.

Из 15 привитых постояльцев коронавирусная инфекция была выявлена у 14 человек. NVSC начал проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января из Бельгии в Литву прибыла вторая партия вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Moderna.

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