Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Сразу несколько электронных служб Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка США, на несколько часов вышли из строя «в результате операционной ошибки», сообщили 24 февраля в пресс-службе ФРС.

Отмечается, что практически все электронные службы ФРС не были доступны в течение около трёх часов. В том числе сбой затронул систему электронных банковских переводов и систему перевода средств и активов между банками, предприятиями и госучреждениями.

Кроме этого, временно были недоступны системы, отвечающие за обработку социальных пособий, налогов, корпоративных платежей и платёжных ведомостей.

В заявлении ФРС отмечается, что на данный момент работа большинства сервисов восстановлена, однако сбой повлияет на сроки обработки платежей. Технические специалисты в настоящее время проводят расследование для установления причин произошедшего. Регулятор пока не приводит оценку ущерба, который мог быть нанесён финансовой инфраструктуре страны.