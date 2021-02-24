Донецк, , 23:35 — REGNUM Ранение получил мирный житель ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили 24 февраля в пресс-службе управления Народной милиции республики.

Украинские боевики обстреляли жителя ДНР, когда он попытался перейти на временно подконтрольную территорию Украины в населённом пункте Новосёловка, где у него проживает родня.

«Боевики первого батальона 53-й бригады открыли огонь из стрелкового оружия по идущему в их сторону человеку, при этом ранив его», — сообщили в Народной милиции.

Раненого госпитализировали в населённом пункте Андреевка (Украина).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли посёлки Александровка и Еленовка в ДНР. Накануне, 23 февраля, ВСУ ранили мирного жителя Александровки, который теперь находится в реанимации.

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