Анкара, , 23:13 — REGNUM В Турции будут ускорены работы, направленные на создание собственной системы противоракетной обороны (ПРО), заявил 24 февраля глава турецкой военно-промышленной компании Roketsan Фарук Йигит.

По его словам, сейчас главной задачей компании является снижение зависимости от внешних поставщиков в сфере ракетостроения и противоракетных систем, а затем создать противоракеты, способные перехватывать баллистические цели.

«В дополнение к нашим системам противовоздушной обороны Hisar и Siper мы ускорим наши исследования в области проектирования и разработки технологий для создания систем противоракетной обороны, которые смогут перехватывать баллистические ракеты», — заявил Фарук Йигит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция пыталась создать систему противоракетной обороны страны, используя американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

После того как Вашингтон несколько раз отказал Анкаре в поставках этих систем, власти Турции начали переговоры с Россией о покупке ЗРК С-400.

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