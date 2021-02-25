Кито, , 09:49 — REGNUM Общее число заключенных, которые были убиты во время бунтов, произошедших в трех тюрьмах в Эквадоре, увеличилось до 79, пишет 24 февраля Associated Press.

Как сообщает местная полиция, бунты вспыхнули в трех тюрьмах Эквадора — Гуайас, Асуай и Котопакси. Считается, что причиной послужил конфликт двух банд торговцев наркотиками.

Как ранее писало ИА REGNUM, все погибшие в тюрьмах являются заключёнными, о жертвах и пострадавших среди сотрудников полиции не сообщается. В настоящее время полиция пытается взять под контроль ситуацию.

Отметим, что в последние годы в Эквадоре смертельные стычки среди заключенных происходили довольно часто. Большинство тюрем рассчитаны примерном 27 тыс. заключенных, но власти содержат в них более 38 тыс., предпочитая экономить на строительстве новых тюрем.