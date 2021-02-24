Вашингтон, 24 февраля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. США не спешат снимать санкции с Ирана, сообщила 24 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

Согласно нынешней позиции США, Иран, отмечает Псаки, «далёк от соблюдения» своих обязательств по ядерной сделке.

Она добавила, что американский президент Джо Байден называл условия смягчения политики в отношении Тегерана: для этого иранская сторона должна вернуться к полному соблюдению своих обязательств по сделке.

Только в этом случае, отметила представитель Белого дома, США согласятся вернуться в договор. И только тогда они начнут работать над созданием «более длительного и прочного соглашения». Пока до этого далеко.

Псаки «Мы не предпринимали каких-либо мер для отмены санкций».

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Напомним, Иран и остальные участники ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий) собираются провести встречу в формате «5+1». США хотели бы принять в ней участие, хотя давно вышли из договора.