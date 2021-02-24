Каракас, , 22:39 — REGNUM МИД Венесуэлы вручил ноты протеста представителям посольств Германии, Франции, Испании и Нидерландов в связи с введением Евросоюзом санкций против Каракаса. Об этом сообщил 24 февраля глава ведомства Хорхе Арреаса.

По его словам, власти именно этих четырёх стран выступили инициаторами введения новых ограничительных мер в отношении Венесуэлы. «У нас состоялась встреча с их представителями, на которой им были вручены ноты протеста», — сказал министр.

Напомним, ранее сегодня посол Евросоюза Исабель Брильанте Педроса была объявлена персоной нон грата в Венесуэле. Европейскому дипломату было предписано в течение 72 часов покинуть страну.

22 февраля Евросоюз расширил санкции в отношении Каракаса, дополнительно включив в чёрный список 18 официальных лиц республики, включая руководство Национального избирательного совета, членов Национальной ассамблеи и судей. Также под санкции попал начальник Стратегического оперативного командования Вооружённых сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо.

В общей сложности в санкционном списке Евросоюза по Венесуэле значится уже 55 физических лиц.

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