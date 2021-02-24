Лондон, , 22:14 — REGNUM «Тоттенхэм» принял на своем поле австрийский «Вольфсбергер» в рамках ответного матча 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой хозяев с сухим счетом — 4:0.

В составе «шпор» голами отличились Деле Алли, который также отдал две голевые передачи, Гарет Бэйл и дубль на свой счет записал Карлос Винисиус.

Первый матч между командами закончился победой «Тоттенхэма» со счетом 4:1 и, таким образом, лондонский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Вольфсбергер» с общим счетом 8:1.

Жеребьевка следующей стадии турнира состоится 26 февраля.