Великий Новгород, , 21:19 — REGNUM За минувшую неделю доля зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19 в Новгородской области снизилась на 14%. В то же время возросла доля пациентов с тяжелыми формами болезни и число пациентов в трудоспособном возрасте. Об этом на заседании регионального оперштаба 24 февраля сообщила глава Управления Роспотребнадзора по региону Елена Никифорова.

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По ее словам снижается заболеваемость среди пожилых жителей, однако возросла заболеваемость среди работающего населения. Уменьшилось количество бессимптомных и легких форм, но возросло число среднетяжелых и тяжелых форм ковида, отмечает пресс-центр правительства Новгородской области.

В медицинских уедучреждениях региона свободно 44,2% коек, перепрофилированных для лечения коронавирусных пациентов. В то же время продолжается процесс обратного перепрофилирования. Так, с 26 февраля Солецкая ЦРБ вернется к работе в штатном режиме.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил региональному минздраву совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о возможности возобновления диспансеризации в в Великом Новгороде, Боровичском и Старорусском районах, а также рассмотреть возможность открытия Центра медицинской реабилитации в Великом Новгороде, также занятого борьбой с ковидом.

«Наша задача сейчас, не подрывая нашу способность бороться с ковидом, добиваться эффективных результатов и всё-таки сделать так, чтобы у нас постепенно открывались те медицинские учреждения, которые нужны для реабилитации и полноценного медицинского обслуживания людей, нужны для того, чтобы проводить диспансеризацию. Прошу на этом сконцентрироваться, чтобы в понедельник мы могли принять соответствующие решения», — поставил задачу губернатор.

Напомним, за минувшие сутки в Новгородской области выявили 88 новых носителей коронавируса.

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