Милан, Италия, , 21:01 — REGNUM В 2021 году ВВП Италии вырастет лишь на 3,7%, с таким прогнозом выступили в среду, 24 февраля, аналитики Moody's.

Ранее они предполагали, что рост составит 5,6%.

Столь резкое снижение прогнозного роста связано с тем, что эпидемия в Италии не побеждена и ограничения экономической деятельности по-прежнему в силе, отметили эксперты.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.

По данным на 24 февраля, в Италии умерли 96 666 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 318 (днем ранее — на 356). Число подтвержденных носителей выросло на 16 424 (днем ранее — на 13 314). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 848 564 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 389 433 человек — на 1485 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 345 839 человек (за день этот показатель вырос на 4824), что составляет 2,23% населения Италии. За последние три недели повторные прививки сделали менее 400 тысяч человек.