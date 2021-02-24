Брюссель, , 21:58 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 23 февраля выступил на организованной Атлантическим советом онлайн-конференции, в ходе которой заявил, что европейская перспектива остается двигателем реформ в регионе Западные Балканы и назвал неправыми тех, кто упрекает Брюссель в том, что его заявления относительно расширения на Балканы не подкрепляются действиями.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что ЕС вкладывает большие средства в помощь странам Западных Балкан, поддерживая проведение реформ и укрепление экономических и политических систем этих государств с целью обеспечить их сближение с европейскими.

«Интеграция Западных Балкан — процесс, который развивается шаг за шагом», — подчеркнул Боррель. Этапами этого процесса глава МИД ЕС назвал предстоящее начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз и возобновление диалога между Сербией и Косово при посредничестве европейского переговорщика Мирослава Лайчака.

В качестве приоритетных направлений реформ на Балканах Боррель обозначил борьбу с коррупцией и создание независимой судебной системы:

Жозеп Боррель Страны Западных Балкан должны делать домашнюю работу, проводить реформы и достигать стандартов, чтобы быть принятыми в качестве стран-членов.

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