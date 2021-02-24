Приштина, , 22:59 — REGNUM Департамент полиции Косово по тяжелым преступлениям 24 февраля провел акцию в министерстве сельского хозяйства края.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе акции по подозрению в злоупотреблении сельско-хозяйственными субсидиями были арестованы 12 человек.

Министр юстиции Селим Селими подчеркнул, что он горд прокуратурой и полицией Косово.

В ходе акции было изъято 400 тысяч евро, которые были найдены в двух чемоданах в доме одного из подозреваемых.

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