Приштина, 24 февраля 2021, 22:59 — REGNUM Департамент полиции Косово по тяжелым преступлениям 24 февраля провел акцию в министерстве сельского хозяйства края.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе акции по подозрению в злоупотреблении сельско-хозяйственными субсидиями были арестованы 12 человек.
Министр юстиции Селим Селими подчеркнул, что он горд прокуратурой и полицией Косово.
В ходе акции было изъято 400 тысяч евро, которые были найдены в двух чемоданах в доме одного из подозреваемых.
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