Москва, , 19:47 — REGNUM В Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с представителями региональных общественных палат, общественных штабов и политических партий. Участники совещания обсудили практику работы наблюдателей и поделились своим видением развития деятельности общественных штабов на региональном уровне. Несколько партий выразили желание обучать наблюдателей по программе, разработанной НОМ при поддержке ОП.

Открыл совещание председатель Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. Он обратил внимание на значимость задачи подготовки общественных наблюдателей и призвал представителей региональных общественных палат уделять максимальное внимание этому вопросу.

«Мы оказываем помощь политическим партиям в обучении наблюдателей, но главная наша цель — это подготовка именно общественных наблюдателей, — заметил он, — Активную помощь в этой подготовке нам оказывает Ассоциация НОМ».

Максим Григорьев также обозначил необходимость организации более плотного общественного контроля над муниципальными выборами.

Член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алёна Булгакова рассказала об обучающем семинаре для представителей политических партий, состоявшемся 20 февраля.

«Это беспрецедентная практика. В рамках игры «модельный УИК» провоцировались ситуации, в условиях которых её участники выходили из зоны комфорта, разрешали спорные и конфликтные случаи. Этот формат позволяет проработать алгоритм действий при предотвращении нарушений, он нашел отклик у регионов, и практику такого обучения мы будем активно внедрять», — сообщила она.

Алена Булгакова также сообщила, что Координационный совет намерен вести активный обмен информации с политическими партиями на протяжении всех избирательных кампаний.

Председатель Общественной палаты Чукотского АО Екатерина Зиберт сообщила, что общественное наблюдение будет организовано в этом году на всех избирательных участках региона (всего их 55). По ее словам, одной из ключевых сложностей, с которой придется столкнуться наблюдателям, труднодоступность некоторых участков. Она также отметила, что для региона мало актуальна проблема фейковой информации — большинство жителей хорошо знают друг друга и это значительно затрудняет вброс фейков.

Член бюро президиума политического совета партии «Родина» Федор Бирюков назвал главной задачей партийных наблюдателей — законность и легитимность выборов посредством предотвращения провокаций в ходе избирательных кампаний. По его словам, крайне важно использовать при подготовке наблюдателей «стрессовую стратегию», применяемую в рамках обучающих семинаров НОМ — только такой формат даст реальное представление о том, в каких условиях будет вестись работа.

Первый заместитель руководителя Общественного штаба Москвы по контролю и наблюдению за выборами Вадим Ковалев коснулся роли цифровых технологий в работе наблюдателей. Он сообщил, что в скором времени штаб Москвы запустит приложение «Мобильный наблюдатель».

«Приложение скоро представим и будем готовы им поделиться с коллегами», — сказал он, отметив также, что в штаб поступило уже более 500 заявок на обучение наблюдателей.

Председатель Комиссии по вопросам межнациональных и культурных коммуникаций и СМИ Общественной палаты Республики Коми Андрей Юркин сообщил, что в регионе буду работать от 1,5 до 3 тысяч общественных наблюдателей. В рамках общественного штаба, который действует в регионе с сентября этого года, планируется организовать группы правового и экспертного сопровождения, мониторинга информационного поля, и мобильные группы, которые будут оперативно реагировать на те или иные нарушения.

Работу таких групп назвал успешной практикой председатель Комиссии по вопросам развития языка, культуры, духовного наследия и образованию Общественной палаты Республики Алтай Артур Сабин. Такие группы, по его словам, эффективно работают на муниципальных выборах.

Заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин также высказался в поддержку организации мобильных групп — 11 апреля их работа будет организована на муниципальных выборах в Кунгурскую городскую думу.

Председатель Общественной палаты Республики Мордовия Иван Капитонов рассказал о практике привлечения для работы в качестве общественных наблюдателей лидеров общественного мнения, в частности — руководителей ведущих СМИ региона.

Заместитель председателя комиссии по формированию гражданского общества и защите прав граждан Общественной палаты Республики Дагестан Буниямин Магамедов сообщил, что общественный штаб в Республике открылся 16 февраля и что в его работе будут использованы лучшие практики, созданные в других регионах.

На совещании также выступили представители Партии пенсионеров и партии «Новые люди». Обе структуры заявили о намерении принимать активное участие в наблюдении за выборами и направить своих наблюдателей для обучения по программе НОМ.

«Приоритетным и регулярным направлением работы станет подготовка и обучение наблюдателей по программе Ассоциации НОМ и ОП РФ. Мы будем принимать самое активное участие в этом процессе», — заявил руководитель Центрального Аппарата Партии пенсионеров Михаил Фальченко.