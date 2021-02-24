Нью-Йорк, США, , 19:05 — REGNUM Выборы в Сирии должны состояться, нужно способствовать этому, сообщил 24 февраля журналистам первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат выразил позицию Москвы, согласно которой способствовать проведению выборов в Сирии должно всё международное сообщество.

Он добавил, что Дамаск «имеет полное право» на их проведение. По словам Полянского, «нет положений, которые могли бы этому препятствовать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Сирии должны пройти президентские выборы. Будет ли в них участвовать действующий сирийский президент Башар Асад, пока не известно. Согласно его октябрьскому заявлению, «пока рано об этом говорить, впереди ещё несколько месяцев».

В середине декабря постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон может и не признать итогов предстоящих президентских выборов в Сирии.

Комментируя этой высказывание, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что «сирийцам фактически отказывают в праве избирать собственное руководство и при этом подрывают устойчивое функционирование государственных институтов».

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