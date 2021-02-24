Челябинск, 24 февраля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В Челябинской области из снежного плена спасли туристов из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Южного Урала.

74.mchs.gov.ru На заснеженной трассе. Челябинская область

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В сугробе транспорт с ними застрял на трассе возле села Петропавловского. 56 туристов и водителя временно разместили в селе Степное, в спортивно-досуговом центре. Всем им оказывают необходимую помощь, а 25 февраля граждане собираются уехать.

Отметим, также на трассе спасли автобус с туристами из Екатеринбурга и челябинскую детскую хоккейную команду. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области зафиксированы метели. Из-за этого на региональных автодорогах с 23 февраля были введены ограничения на движение транспорта.