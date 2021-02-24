Калуга, 24 февраля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 121 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 24 февраля. Днём ранее, 23 февраля, в регионе было зарегистрировано 122 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 352 человек, 2087 человек находятся на лечении, 27 тыс. 14 человек выздоровел, 251 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (395), в Обнинске (187), Боровском (135) и Малоярославецком (118) районах.