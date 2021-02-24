Вашингтон, 24 февраля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Президент Microsoft Брэд Смит сообщил в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США, что у компании имеются доказательства причастности русской разведки к кибератакам на американскую организацию SolarWinds. Об этом 24 февраля пишет PBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Мы раздобыли весомые доказательства, указывающие на внешнюю разведку России, но не смогли найти других улик, которые помогли бы прийти куда-то еще», — заявил Смит.

В то же время эти «весомые доказательства» пока не были предъявлены.

Напомним, что в декабре девять федеральных ведомств США и примерно сотня американских компаний подверглись масштабным хакерским атакам.

Президент США Джо Байден пообещал, что атаки не останутся без ответа и американские разведслужбы выяснят, кто за всем этим стоит. Байден отметил, что у Вашингтона будет много вариантов заставить преступников ответить за свои действия.