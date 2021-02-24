Джакарта, , 16:02 — REGNUM Посольство Великобритании в Джакарте призывает молодых индонезийцев принять особые меры по борьбе с изменением климата, сообщает Sindonews.

Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что как будущий председатель COP26, Великобритания полна решимости обеспечить участие молодого поколения Индонезии в борьбе с изменением климата.

«Благодаря председательству на конференции COP26 в Великобритании у нас есть уникальная возможность работать с мировым сообществом ученых, выпускников, отмечать прогресс, достигнутый во всем мире, и поощрять смелые и решительные действия по защите нашей планеты», — заявил посол Великобритании в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что односторонние шаги не помогут в усилиях по восстановлению страны после пандемии.

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