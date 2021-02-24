Москва, , 15:38 — REGNUM Ежемесячные выплаты на детей до трёх лет в России на сегодняшний день получают почти 1,8 тыс. семей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ 24 февраля.

Так, в январе 2021 года выплаты на первого ребёнка, которые осуществляются напрямую из федерального бюджета, предоставлены 974 тыс. семей. Свыше 262 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребёнка из средств материнского капитала.

«Ещё порядка 619 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей, — сообщили в беседе с ТАСС в ведомстве. — Эти выплаты осуществляются за счет средств федерального и регионального бюджетов».

Уточняется, что пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребёнка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта «Демография».