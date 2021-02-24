Сеул, , 15:09 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили пути развития и расширения двусторонних отношений.

В ходе переговоров глава МИД Южной Кореи призвал иранское правительство освободить капитана танкера, захваченного 4 января в Ормузском проливе. В ответ на требование иранского коллеги разморозить иранские активы Чон Ый Ён подчеркнул, что южнокорейское правительство делает все возможное для решения данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Южной Кореи провел телефонные переговоры с британским коллегой, с которым обсудил пути расширения сотрудничества.

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