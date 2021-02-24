Рига, , 15:03 — REGNUM Размещенная на мемориале советским солдатам в латвийском Екабпилсе пушка исчезла со своего постамента. Об этом 24 февраля сообщила журналистам председатель общества поддержки ветеранов города Лидия Амосова.

Как рассказала Амосова, 23 февраля по поводу Дня защитника Отечества ветераны возложили цветы к монументу и при этом пушка была на месте, а утром 24 февраля ее не стало.

«Пушку, вероятно, утащили с места трактором. Мы проинформировали об этом посольство России», — сказала председатель общества поддержки ветеранов.

Отметим, мемориал советским воинам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году, возле него находится братская могила.