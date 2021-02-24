Архангельск, 24 февраля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 140 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, среди новых заболевших — 29 северодвинцев, 15 архангелогородцев и 15 жителей Пинежского района. По 12 случаев выявлено в Вельском и Плесецком районах, по 11 — в Мезенском и Устьянском районах. Новые случаи заболевания зарегистрированы также в Каргопольском, Шенкурском и других районах области.

«Кроме того, в статистику включены три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из Грузии, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга», — сообщили в штабе.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 4478 человек.