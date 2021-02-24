Тверь, 24 февраля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Название для новой железнодорожной станции возле мемориала Советскому солдату во Ржеве выбрали голосованием жители Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Новая станция строится на участке Ржев-Балтийский — Муравьево недалеко от деревни Хорошево — в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба правительства Тверской области Новая железнодорожная станция возле мемориала Советскому солдату во Ржеве

«Я уверен, что эта станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов. Мы видим большой поток туристов — уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение», — заявил ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Всего на выбор жителей региона было представлено пять вариантов названия, в голосовании приняли участие 2074 человека. В результате наибольшее число голосов — 49,5% — было отдано за название «Ржевский мемориал». Второе место (22,4%) занял вариант «Ржевский мемориал Советскому солдату», третье (13,5%) — «Мемориал Советскому солдату».

Строительство станции планируется завершить к маю 2021 года. Здесь будет обустроена высокая пассажирская платформа с навесами, мачтами освещения и малыми архитектурными формами. В здании вокзала обустроят зал ожидания, билетную кассу, кафе. Предполагается создать там музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Кроме того, для автобусов будет создана разворотная площадка, стоянка и остановка. Регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту «Москва-Ржевский мемориал» поездами смешанной тяги планируется открыть уже в мае. От платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение — четыре минуты в пути.

В перспективе планируется провести реконструкцию железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда «Ласточка». Это позволит значительно сократить время поездки от Москвы до Ржевского мемориала, а также обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.