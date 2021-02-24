Богота, , 14:04 — REGNUM С учётом масштабов похищения людей, одной из основных проблем карибского государства на сегодняшний день, полицейская миссия Колумбии будет сотрудничать с Гаити в вопросах безопасности. Об этом сообщает Prensa Latina.

Премьер-министр Гаити Джозеф Джут отметил, что сотрудничество направлено на укрепление потенциала полиции «в борьбе с этим бедствием, которое мы должны искоренить». Об этом он написал в соцсетях.

Генеральный директор полиции Леон Чарльз уже встретился с представителями сил безопасности южноамериканской страны, и в ближайшие несколько часов они должны предоставить дополнительную информацию.

По сообщениям правозащитных организаций, с увеличением числа вооруженных банд резко возросло количество похищений людей на Гаити, жертвами которых в 2020 году стали почти тысяча человек.

В 2021 году явление обострилось, и, по данным Центра анализа и исследований в области прав человека, по меньшей мере 60 человек были похищены в январе.

На этой неделе СМИ снова объявили о пропаже двух доминиканских кинематографистов у южного въезда в столицу, когда они возвращались со съемок в городе Жакмель.

Правительство Гаити подтвердило, что расследование по делу ведется в тесном сотрудничестве с правительством Доминиканской Республики, и заверило, что будут мобилизованы все ресурсы, чтобы позволить похищенным людям вернуться со своими семьями.