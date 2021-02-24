Москва, , 13:46 — REGNUM Россия выступает против использования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) как инструмента давления на «неугодные» страны, заявил 24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Выступаем против порочной практики задействования организации (ОЗХО) для давления на неугодные государства посредством санкционных мер на основе бездоказательных обвинений в применении химического оружия», — сказал Лавров в своём обращении к участникам Женевской конференции по разоружению.

Министр добавил, что Москва является сторонницей объективного и профессионального диалога, основанного на фактах и на честном выполнении требований Конвенции о запрещении химического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в инцидентах с «химическими атаками» в Сирии, «отравлением» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и блогера Алексея Навального используется общая схема. Во всех инцидентах множество нестыковок и даже фантастики, однако на Западе серьёзно обсуждать их не хочет никто.

Россия не собирается покидать ОЗХО, однако может задуматься об этом, если организация полностью превратится в место «для штамповки решений по неугодным режимам». Западные страны используют ОЗХО против властей России и особенно Сирии, добавил он.