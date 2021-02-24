Йошкар-Ола, , 13:31 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 24 февраля выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было подтверждено также 37 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 647 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 10 349 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 35 человек. 169 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались вое жителей республики, накануне было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1129 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 200 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 410 человек, из них у 401 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 12 пациентов, при этом госпитализированы девять жителей Марий Эл.