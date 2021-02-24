Москва, 24 февраля 2021, 13:01 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Москву, сообщили 24 февраля в пресс-службе киргизского лидера.
В рамках визита Жапаров встретится с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишутиным.
Кроме того, запланированы встречи с председателями Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
Вместе с киргизским лидером в Москву прилетели глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев, руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов, министр обороны Таалайбек Омуралиев и другие высокопоставленные государственные служащие.
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