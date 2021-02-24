Красноярск, , 12:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 172 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в региональном оперативном штабе.

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Темп прироста за сутки составил 0,3%. За весь период в крае подтверждено 61 915 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 175 человек. За всё время в регионе после COVID-19 выздоровели 57 175 человек.

Напомним, 23 февраля в Красноярском крае было зарегистрировано 173 случая заражения коронавирусом.

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