Ижевск, , 12:50 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 24 февраля выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 95 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 947 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — восемь детей в возрасте до 14 лет и 40 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 93 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 24 564 человека. 360 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие скончался один житель республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3023 человека.

Резкое снижение прироста новых носителей коронавируса в республике произошло с 31 января, когда было выявлено 124 новых случая заражения, на 1 февраля — 90 новых носителей SARS-CoV-2. С этого момента ежедневный прирост носителей коронавируса не превышает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 февраля прививку от коронавируса сделали 21 838 жителей Удмуртии. От общего числа привитых 4451 человек получил оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию. В праздничные дни вакцинация не проводилась.