Тбилиси, , 12:53 — REGNUM Отношение в МВД Грузии к аресту лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии менялось в зависимости от того, кто был премьер-министром страны, что свидетельствует о политической подоплёке судебного преследования лидера ЕНД. Об этом говорится в заявлении неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA), опубликованном 24 февраля на сайте GYLA.

В ассоциации юристов сообщили, что Тбилисский городской суд 17 февраля вынес постановление об аресте Мелии, а тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Гахария на следующий день ушёл в отставку. Он заявил, что уходит из-за разногласий с соратниками в связи с этим арестом. После этого в МВД заявили, что задержание Мелии откладывается. Арест был произведен только 23 февраля, на следующий день после назначения на пост премьер-министра Ираклия Гарибашвили, отметили юристы.

«Подобные действия госорганов заставляют нас думать, что решения в данном случае принимаются в соответствии с политическими целями, а не юридическими», — говорится в сообщении GYLA.

Стоит отметить, что из-за ареста Мелии в Грузии обострился политический кризис. Лидеры почти всех оппозиционных партий выступили против задержания лидера ЕНД.

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