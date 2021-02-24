Челябинск, , 12:41 — REGNUM В Челябинской области за 23 февраля обнаружили 218 заразившихся коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает южноуральский оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 51 334 носителя. Из них выздоровели 43 808 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 5470 человек. За сутки подтверждена смерть 12 пациентов с коронавирусом, в том числе восьми от ковида.