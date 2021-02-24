Джакарта, 24 февраля 2021, 11:14 — REGNUM Сейшелы вместе с Индонезией согласились изучить сотрудничество в области развития туризма, чтобы улучшить экономическую ситуацию в условиях пандемии, сообщает Antara.
Сейшелы могут инвестировать в поддержку развития экотуризма в провинции Бангка Белитунг.
«Сотрудничество соответствует стратегии правительства Индонезии по ускорению развития туризма в разгар эпидемии», — заявил посол на Сейшелах при АСЕАН Нико Барито.
Напомним, Сейшелы являются развитой страной с высоким доходом на душу населения.