Джакарта, , 11:14 — REGNUM Сейшелы вместе с Индонезией согласились изучить сотрудничество в области развития туризма, чтобы улучшить экономическую ситуацию в условиях пандемии, сообщает Antara.

Сейшелы могут инвестировать в поддержку развития экотуризма в провинции Бангка Белитунг.

«Сотрудничество соответствует стратегии правительства Индонезии по ускорению развития туризма в разгар эпидемии», — заявил посол на Сейшелах при АСЕАН Нико Барито.

Напомним, Сейшелы являются развитой страной с высоким доходом на душу населения.