Ереван, 24 февраля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении не стало комментировать заявления премьер-министра Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер», поставленных из России. Об этом 24 февраля сообщает агентство Sputnik Армения.

Vitaly V. Kuzmin Пусковая установка комплекса «Искандер-М» в транспортном положении

«Начальник управления по информации и связям с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян заявил Sputnik Армения, что «они не могут интерпретировать высказывания армянского премьера», — говорится в материале журналистов агентства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в эффективности оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который применялся во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Напомним, перед этим бывший президент Армении Серж Саргсян заявлял, что во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года был допущен ряд ошибок — действий, объяснение которым до сих пор не удается найти. В частности, неизвестно, почему ОТРК «Искандер» не был использован в первые дни войны, почему не был нанесен удар по стратегическим объектам противника, а задействован уже в момент, когда Шуши был потерян.