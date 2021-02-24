Москва, 24 февраля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Минэнерго РФ заверило, что рост тарифов на электроэнергию для жителей России в 2021 году не превысит 5%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«В соответствии с прогнозом <…> рост цены [тарифа] на э/э для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что изменение тарифов реализуется «строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», которые разрабатываются представителями Минэкономразвития РФ, а затем одобряются правительством страны.